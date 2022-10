Manes, Meloni sia garante nostre prerogative statutarie

(ANSA) - AOSTA, 25 OTT - "Ci aspettiamo, formalmente e concretamente, che lei sia garante delle nostre prerogative statutarie e che le stesse non possano essere messe in discussione mai, nemmeno attraverso riforme di qualsiasi tipo".

Così il deputato valdostano Franco Manes nel suo intervento dopo il discorso di stamane di Giorgia Meloni per chiedere la fiducia alla Camera.

"Ci aspettiamo - ha aggiunto - che nei prossimi urgenti ed imminenti atti di questo governo, del Parlamento, ci siano adeguate politiche per sostenere i territori di montagna, le attività economiche, le attività imprenditoriali e commerciali, senza dimenticare, ad esempio, gli impianti a fune e le professioni legate alla montagna. Un ecosistema, quello della montagna, che è stato il primo a risentire dei cambiamenti climatici e della crisi energetica".

"Signora Presidente - ha concluso il deputato valdostano - seguiremo con attenzione l'attuazione dei dossier di interesse e sosterremo quei provvedimenti che risponderanno alle esigenze dei nostri territori, in caso contrario, faremo una ferma ed onesta opposizione a tutti quei provvedimenti che andranno a sfavore del popolo valdostano".

Manes ha esordito sottolineando: "Ci ha fatto piacere nel suo discorso ascoltare alcuni passaggi importanti sulle Autonomie differenziate e speciali ma, soprattutto, sulla montagna e sui piccoli comuni. In particolare mi ha colpito il passaggio sulla Provincia di Bolzano, sul suo statuto speciale sarebbe importante avere da parte sua la stessa garanzia anche per la Valle d'Aosta per il proprio Statuto speciale". (ANSA).