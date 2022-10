Guasto alla rete idrica, individuata la perdita

Una perdita d'acqua di fronte all'edificio delle 'ex scuole Magistrali' in via Torino, ad Aosta, ha reso necessario chiudere un ampio tratto di strada, tra la rotonda di via Garibaldi e l'incrocio tra via Conseil de Commis e via Festaz.

Sul posto si trovano la polizia locale e la squadra acquedotto del Comune per verificare l'entità dei danni. "La voragine non si vede ancora. C'è un'importante perdita d'acqua.

L'asfalto si è abbassato di una trentina di centimetri. Resta da verificare se l'acqua ha lavorato anche al di sotto", spiega il comandante della polizia locale di Aosta, Fabio Fiore.

E' stata individuata la perdita d'acqua che stamane ha reso necessario chiudere al traffico via Torino ad Aosta. La polizia locale, sul posto insieme alla squadra acquedotto del Comune, prevede che entro la giornata di oggi la situazione possa tornare alla normalità.