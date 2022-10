Governo: Manes si astiene, 'bene rassicurazioni ma ora i fatti'

(ANSA) - AOSTA, 25 OTT - "Le rassicurazioni da parte della presidente Meloni verso le autonomie sono un passo importante.

Parole che, mi auspico, saranno confermate con azioni concrete proprio in uno dei primi banchi di prova di questo governo: la legge di bilancio. Per questi motivi, in accordo con il gruppo misto delle minoranze linguistiche, ho espresso un voto di astensione". Così il deputato valdostano Franco Manes dopo la replica della presidente Meloni, in seguito al suo intervento.

In discussione generale Manes aveva evidenziato: "Ci ha fatto piacere nel suo discorso ascoltare alcuni passaggi importanti sulle Autonomie ma, soprattutto, sulla montagna e sui piccoli comuni. In particolare mi ha colpito il passaggio sulla Provincia di Bolzano, sul suo statuto speciale, sarebbe importante avere da parte sua la stessa garanzia anche per la Valle d'Aosta per il proprio statuto speciale". Meloni ha risposto in aula ribadendo l'importanza di tutte le autonomie e non solo quella della Provincia di Bolzano. (ANSA).