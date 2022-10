Aosta, agevolazioni sui dehors prorogate sino a fine 2022

La giunta comunale di Aosta ha deciso di prorogare fino alla fine dell'anno le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico relative agli ampliamenti dei dehors. Erano stati introdotti per la prima volta nel maggio 2020, verso la fine della prima ondata di emergenza epidemiologica, per agevolare la riapertura delle attività economiche e consentire la fruizione in maggiore sicurezza dei locali e degli spazi delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali.

Il provvedimento estende il termine temporale fino al 31 dicembre 2022, come stabilito a livello nazionale con il Decreto 'Aiuti-Ter'.

Per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale resteranno, invece, valide le disposizioni in vigore, vale a dire sarà esentata dall'applicazione del Canone esclusivamente la parte di ampliamento delle superfici.

"Da parte nostra - commenta l'assessora allo Sviluppo economico, Alina Sapinet - la volontà è di cercare sempre nuove strade per sostenere la ripresa del tessuto economico cittadino.

In questo senso vanno le numerose manifestazioni che abbiamo promosso o stiamo lanciando nelle ultime settimane, così come la collaborazione con le associazioni di categoria come nel caso della prossima inaugurazione della presenza di Coldiretti all'interno del Mercato coperto".