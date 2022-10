Italgas, in esercizio primo tratto nuova rete a Champdepraz

Prosegue il piano di metanizzazione della Valle d'Aosta: è stata completata oggi la messa in esercizio di un primo tratto, di oltre 2.000 metri, della nuova rete a servizio del Comune di Champdepraz, un altro newtwork 'nativo digitale' dopo quello di Saint-Marcel e la conversione da gpl a metano di quello di Gressan. Lo fa sapere Italgas, che ha messo a punto un programma da 100 milioni di euro di investimenti nella regione alpina, nell'ambito della nuova gestione della distribuzione del gas avviata nell'agosto 2021.

L'opera è diventata realtà per i residenti diventata realtà in virtù dell'accordo tra la Città di Aosta, in qualità di Stazione appaltante, l'amministrazione comunale e Italgas.

La nuova rete si va ad aggiungere ai circa 360 chilometri di condotte già presenti sul territorio della Valle d'Aosta.

"Numerose - comunica Italgas in una nota - le utenze che hanno già fatto richiesta di allacciamento, così da poter beneficiare non solo dei vantaggi del gas naturale, ma in un prossimo futuro anche di gas rinnovabili come biometano e idrogeno". Il progetto complessivo per il Comune di Champdepraz, il cui investimento ammonta a 2,5 milioni di euro, prevede circa 7,5 chilometri di nuova rete digitale, 195 predisposizioni all'allacciamento e l'installazione di misuratori intelligenti di ultima generazione (smart meters) in grado di consentire, tra le altre funzioni, la lettura a distanza e automatica dei consumi.