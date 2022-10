Credito, siglato accordo tra Bccv e Confidi agricoltori

Bcc Valdostana e Confidi agricoltori Vda hanno siglato un accordo per affiancare gli agricoltori negli investimenti innovativi e per autoconsumo energetico delle proprie aziende.

La misura è rivolta ad aziende agricole che beneficeranno dei contributi a fondo perduto del Pnrr per interventi nel campo dell'agrisolare e/o del solo contributo regionale a fronte di programmi di investimento per contrastare i rincari energetici.

In entrambi i casi si fa riferimento al finanziamento per la parte residua (non coperta da contributi), con durata massima fino a dieci anni, con tasso agevolato di mercato e con la garanzia a supporto di Confidi agricoltori. Lo stesso accordo prevede anche la possibilità di anticipare interamente i contributi che saranno erogati dagli enti pubblici (Pnrr e legge regionale) con forme di affiancamento a breve termine, alle stesse condizioni degli altri finanziamenti. "Il periodo difficile ci impone di ragionare su percorsi che facilitino e aiutino l'accesso al credito", commenta Davide Adolfo Ferré, presidente di Bcc valdostana. Secondo Fabio Bolzoni, direttore generale, "questo nuovo accordo permetterà agli agricoltori valdostani di contare su una misura importante, di liquidità immediata, che va nella direzione di agevolare e velocizzare finanziamenti e investimenti innovativi finalizzati a migliorare energeticamente le aziende agricole valdostane, i cui bandi sono appena stati divulgati". "Questo nuovo sviluppo della convenzione in essere con Bcc valdostana - aggiunge Giuseppe Balicco, presidente di Confidi agricoltori - rappresenta un nuovo strumento agile per finanziare processi di investimento".