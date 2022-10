Covid: inserimento in case riposo più rapido per anziani dimessi

"Decongestionare al più presto le strutture sanitarie che sono sotto pressione per una nuova recrudescenza dell'epidemia da Covid-19 che richiede l'occupazione di posti letto aggiuntivi". E' questo l'obiettivo, ha spiegato l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, della deroga temporanea - approvata dalla giunta regionale - nelle procedure di inserimento nelle strutture socio-assistenziali residenziali per gli anziani che vengono dimessi dalle strutture sanitarie.

"Per non compromettere lo svolgimento delle attività ordinarie, in particolare quelle chirurgiche, - aggiunge l'assessore - è necessario, tra l'altro, collocare tempestivamente le persone anziane in dimissione dall'ospedale e dalle Rsa e in attesa di un posto presso le strutture socio assistenziali residenziali. Per tale motivo è stata rivista la procedura di inserimento e ridotti i tempi. Inoltre, sono stati ampliati di dieci unità i posti presso le microcomunità per anziani convenzionate con la Regione, e in particolare con la Domus Pacis di Donnas".