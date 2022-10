Scarica di sassi lungo un sentiero, 4 escursionisti in ospedale

(ANSA) - AOSTA, 22 OTT - Una comitiva di escursionisti italiani è stata coinvolta da una scarica di sassi sotto al rifugio Gabiet, nel comune di Gressoney-La-Trinité (Aosta).

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 12.30, a quota 2.000 metri.

La scarica - fa sapere il Soccorso alpino valdostano (Sav) - è stata provocata probabilmente dal passaggio di alcuni stambecchi. Quattro dei 12 escursionisti coinvolti sono stati soccorsi e trasportati con l'elicottero in ospedale per accertamenti e per le cure del caso. Sul posto stanno intervenendo il Sav, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco e il Corpo forestale. (ANSA).