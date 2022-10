Abbandona auto in scarpata, 'cane mi ha attraversato strada'

(ANSA) - AOSTA, 22 OTT - I carabinieri hanno rintracciato l'automobilista che venerdì è uscito di strada e ha abbandonato la propria auto chiusa a chiave in una scarpata, tra Arnad e Bard. "Ho perso il controllo perché un cane mi ha attraversato la strada", ha detto ai militari, che stanno verificando la dinamica del sinistro. Nell'incidente non sono coinvolti altri veicoli.

L'auto, un'Alfa Mito, era stata recuperata dai vigili del fuoco nella boscaglia, appena fuori dalla strada statale 26. Al loro arrivo, l'automobilista non era sul posto. (ANSA).