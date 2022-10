Sci: Cervino spa, Federico Maquignaz ritorna presidente

Federico Maquignaz è stato cooptato dal consiglio di amministrazione della Cervino spa come nuovo presidente e amministratore delegato. Si tratta di un ritorno per l'albergatore di Breuil-Cervinia, che era stato al vertice della società degli impianti dal 2011 al 2020, quando aveva dato le dimissioni "per motivi professionali e privati".

Maquignaz prende il posto di Herbert Tovagliari, alla guida della Cervino spa dal dicembre 2020. Funzionario di Finaosta, tornerà a ricoprire il suo ruolo nella finanziaria regionale.

Anche lui era stato cooptato, dopo le dimissioni di Matteo Zanetti seguite alle polemiche per l'oscuramento di una webcam nel comprensorio di Cervinia, dove durante la pandemia si era verificato un assembramento di sciatori, e alle lunghe code che si erano verificate fuori dalle casse nel giorno di apertura, alla fine dell'ottobre di due anni fa.