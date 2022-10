Regione: alleati Uv stoppano ipotesi nuovo assessorato

Sono stati gli alleati dell'Union valdotaine - in primis Alliance valdotaine e Partito Democratico - a respingere l'ipotesi della creazione di un nuovo assessorato per risolvere la 'crisi' politica in Regione. Durante la riunione delle commissioni politiche - secondo quanto si è appreso - la presidente dell'Union valdotaine, Cristina Machet, ha presentato la proposta di aumentare a otto il numero degli assessorati: una soluzione che poteva servire a 'puntellare' la maggioranza a 18 ma che è stata bocciata da Luigi Bertschy (Alliance valdotaine) e da Luca Tonino (Pd). Favorevole si è invece dichiarato Bruno Milanesio (Evolvendo) "se servisse a risolvere definitivamente il problema della stabilità di Governo", così come Aurelio Marguerettaz, vice presidente del Leone Rampante. Alla fine il presidente della Regione, Erik Lavevaz, si è preso l'incarico di fare una sintesi delle varie posizioni e di portare una nuova proposta al tavolo la prossima settimana.