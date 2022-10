Milanesio, barbonata dire no a 8 assessori per i costi maggiori

"C'è chi dice che bisogna fare un assessorato in più e chi dice che si possono ottenere gli stessi risultati trasferendo solo le deleghe. Io ho detto che secondo me è una barbonata andare a dire che non bisogna fare un assessorato in più perché costa di più. I costi della politica non sono gli amministratori, sono gli errori della politica".

Così Bruno Milanesio, dell'associazione Evolvendo, che esprime un consigliere regionale (Claudio Restano del gruppo Misto), al termine della riunione tra le commissioni politiche di maggioranza sul riassetto della giunta.