Esce di strada con auto e se ne va lasciandola nella scarpata

E' uscito di strada con l'auto e si è allontanato abbandonando la vettura nella scarpata ai margini della strada. E' avvenuto sulla statale 26, tra Arnad e Bard, nel primo pomeriggio di venerdì. Per cause ancora da chiarire una Alfa Mito è uscita di strada, arrestando la sua corsa in cima ad una scarpata laterale e finendo nella boscaglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra taglio e i carabinieri. Nessuna notizia del conducente, che si è allontanato dopo aver chiuso a chiave la vettura.