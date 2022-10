Aosta aderisce alla giornata nazionale del Trekking Urbano

Il 31 ottobre si celebra la 29/a Giornata Nazionale del Trekking Urbano alla quale parteciperà anche il comune di Aosta. A livello nazionale sono oltre 70 i comuni che hanno aderito all'iniziativa che ha come obiettivo quello fare esplorare, a piedi, le città. Una scelta green per scoprire o riscoprire angoli urbani, luoghi storici e cultuali. Tema di questa edizione 'Che Spettacolo di Trekking'. Le guide turistiche porteranno visitatori e residenti a scoprire tutti i luoghi dello spettacolo, antichi e moderni, della città di Aosta. Un trekking urbano che durerà poco meno di tre ore e che partirà nel pomeriggio di lunedì 31 ottobre dai portici di piazza Chanoux.

"Si tratta di un progetto al quale l'amministrazione ha aderito con grande piacere - commenta l'assessora comunale alla Promozione turistica, Alina Sapinet - e che è organizzato e coordinato dalla società delle guide turistiche che porteranno i visitatori lungo questo itinerario''. La guida turistica Elisabetta Converso sottolinea come: ''si tratta di una iniziativa che vuole fare riscoprire il patrimonio culturale delle nostre città, dando una lettura nuova. L'itinerario di questa edizione si sviluppa tutto intorno ai luoghi di spettacolo, per cui non poteva mancare il teatro Romano''. Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 24 dalle ore 18 alle 21 al numero 3518911081.