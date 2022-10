Ancora piogge forti, prosegue allerta ghiacciaio Val Ferret

Dopo il bollettino di giovedì, il Centro funzionale ha diramato una nuova allerta 'gialla' (ordinaria criticità) per precipitazioni forti e criticità idrogeologica lungo la dorsale alpina (dalla Valgrisenche alla Valtournenche, passando per il massiccio del Monte Bianco). Così il comune di Courmayeur mantiene valida l'ordinanza che dispone misure preventive di protezione civile in un tratto della Val Ferret per il ghiacciaio di Planpincieux, monitorato fin dal 2013. Lo scenario attuale riguarda volumi di ghiaccio a potenziale crollo da 16-24 mila metri cubi a 300-400 mila mc.

Restano quindi in vigore sia l'evacuazione di alcune case e il divieto di accesso a un'area ai piedi del ghiacciaio sia le modifiche alla viabilità: il transito di veicoli e pedoni viene deviato sulla strada della Montitta (senso unico alternato regolato da semaforo) ed è vietato percorrere la strada per Rochefort.

Valido fino alle 14 di sabato, il bollettino diramato dal Centro funzionale regionale segnala, per la dorsale alpina, "precipitazioni fino a domattina, più intense nel settore nord-occidentale, in temporanea attenuazione oggi pomeriggio, limite neve a 2800-3000 m". Quindi queste "precipitazioni forti, previste per la serata di oggi, anche in relazione all'incremento di saturazione a seguito delle piogge registrate nelle ultime 24 ore" renderanno possibili "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi".