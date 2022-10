Regione: Uv, ipotesi nuovo assessorato politiche sociali

Un nuovo assessorato, senza aumentare la spesa pubblica, per rendere l'apparato amministrativo più efficace. E' l'ipotesi portata al tavolo della maggioranza dall'Union valdotaine, che ha dato mandato al presidente della Regione, Erik Lavevaz, di "disegnare" i nuovi scenari nell'ambito della ricomposizione della Giunta (va assegnato l'assessorato all'ambiente e trasporti) e del rilancio dell'azione amministrativa.

Consolidato il fatto che al momento non ci sarà un allargamento della maggioranza ("Si va avanti a 18" ha ribadito lo stesso Lavevaz), ora il ragionamento si sposta sulle deleghe assegnate ai vari assessorati e sulla necessità di rinforzare alcuni settori, come le politiche sociali attualmente in capo all'assessorato alla sanità. Venerdì potrebbe essere la giornata "clou" delle trattative con una riunione del Comité fédéral dell'Uv e a seguire una riunione delle commissioni politiche della maggioranza.