Dichiarazioni Lucianaz, Ordine medici chiede smentita

"Almeno 178 mila morti solo in Italia (ad oggi sono 178.275 ) e oltre 6 milioni a livello globale (ad oggi sono 6.574.859). Numeri che dovrebbero far riflettere anche i più accaniti negazionisti della pandemia di Sars-CoV-2, soprattutto se ricoprono incarichi istituzionali e di conseguenza dovrebbero, prima di parlare, badare bene al peso delle loro parole". Lo scrive, in una nota, l'Ordine dei medici e degli odontoiatri della Valle d'Aosta esprimendo "preoccupazione per le affermazioni fatte ieri nel massimo contesto regionale da parte del consigliere Diego Lucianaz" e ritenendo che "tali affermazioni rechino danni alla salute dei cittadini e disprezzino l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". L'Ordine, in conclusione, "chiede pubblica smentita di tali affermazioni".