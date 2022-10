Tragedia del Rutor, definitiva condanna a pilota francese

E' diventata definitiva la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione a carico di Philippe Michel, pilota e istruttore di volo francese di 67 anni accusato di disastro aereo colposo aggravato e omicidio colposo plurimo aggravato per la tragedia del ghiacciaio del Rutor, in Valle d'Aosta. Qui il 25 gennaio 2019 morirono sette persone nello scontro tra l'aereo da turismo partito da Megève (Francia) su cui si trovava Michel e un elicottero, che faceva servizio di eliski, con base a Courmayeur (Aosta). La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso di Michel, condannandolo al pagamento delle spese processuali, contro la sentenza della Corte d'appello di Torino, datata aprile 2021, che aveva anche disposto l'interdizione dell'esercizio della professione di pilota per tre anni.