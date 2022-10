Sanità, dal 24 ottobre campagna vaccinazione antinfluenzale

Scatterà il 24 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2022-2023. Sarà possibile vaccinarsi negli studi dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta su prenotazione, e nelle farmacie che hanno confermato la disponibilità. Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta.

Gli utenti autosufficienti temporaneamente privi di Medico di famiglia potranno vaccinarsi presso gli hub vaccinali in giornate dedicate (date e orari saranno pubblicati sul sito aziendale). Gli utenti non autosufficienti privi di medico di famiglia saranno contattati e vaccinati a domicilio dal personale dell'Area territoriale. Nelle microcomunità la vaccinazione sarà effettuata dai Medici di Medicina generale.

La vaccinazione antinfluenzale è gratuita e raccomandata a tutti, in special modo a: ultra 60enni, bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni d'età, donne in gravidanza, persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza per patologie concomitanti e loro familiari (caregiver), ospiti e personale delle strutture per lungodegenti, medici, operatori sanitari e socio-sanitari, volontari del settore sanitario/sociosanitario, donatori di sangue, addetti ai servizi essenziali (come insegnanti, forze dell'ordine, addetti al trasporto pubblico), personale degli allevamenti e dei macelli. Il vaccino antinfluenzale può essere somministrato anche contemporaneamente a quello anticovid.