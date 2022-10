Lavevaz, riassetto maggioranza per rilanciare attività

"La situazione è in itinere, stiamo discutendo insieme ai nostri movimenti come trovare il giusto riassetto per rilanciare l'attività della maggioranza che ad oggi c'è". Lo ha detto il presidente della Regione Erik Lavevaz in risposta a una domanda consigliere Lega Andrea Manfrin rispetto all'assessorato all'Ambiente vacante da maggio 2021.

"Una crisi formale in questa aula non è mai stata aperta. Quello che si fa fuori è cercare soluzioni per un riassetto", aggiunge Lavevaz. "Spero nelle prossime sedute che la situazione venga definitivamente risolta", conclude il presidente.