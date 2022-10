Caro energia: Bonus sociale Vda, 3.300 domande in 24 ore

Sono oltre 3.300 le domande presentate on line in 24 ore per il Bonus social Vda, destinato ai nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta in possesso di Isee fino a 20 mila euro. "Nonostante i tempi ristretti a disposizione e l'oggettiva complessità amministrativa e organizzativa necessaria alla messa in opera delle misure previste dalla legge regionale recentemente approvata - hanno commentato gli Assessori allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, e alle Politiche sociali, Roberto Barmasse - la macchina sta funzionando, migliaia di domande sono state registrate in poche ore e le numerose richieste di informazione stanno trovando una risposta". Il Bonus sarà concesso a tutti coloro che presenteranno domanda entro i termini. L'importo del contributo varia in base alle fasce Isee del beneficiario e sarà incrementato in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, alla residenza in Comuni collocati in fascia climatica F, alla presenza di soggetti con handicap grave e dipenderà anche dal numero di domande che saranno presentate.