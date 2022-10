Union valdotaine chiede creazione nuovo assessorato

L'Union valdotaine punta all'istituzione di un nuovo assessorato regionale nell'ambito della ricomposizione della Giunta. Il Comité fédéral ha dato mandato in tal senso alla commissione politica che oggi pomeriggio incontrerà gli altri movimenti. Il nuovo assessorato - che nascerà dalla divisione di quello delle Finanze e Opere pubbliche - potrebbe essere assegnato ad un consigliere unionista (Giulio Grosjacques in pole) per riequilibrare le forze all'interno del gruppo. Resistenze al progetto potrebbero arrivare sia dal Partito Democratico sia da Alliance valdotaine, che vorrebbe tenere la casella vuota per utilizzarla in caso di un futuro ulteriore allargamento della maggioranza. Nell'ambito della ricomposizione dell'esecutivo, l'assessorato rimasto vacante è invece destinato a Claudio Restano (Misto) anche se restano da definire le deleghe.