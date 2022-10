Torna progetto 'A scuola di vita indipendente'

Anche per quest'anno scolastico è riproposto il progetto "A scuola di Vita Indipendente". Sono coinvolte 11 Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta, per un totale di 13 fra team docenti e consigli di classe. L'iniziativa vuole "promuovere un significativo cambiamento di prospettiva nell'approccio alla disabilità, ovvero che gli alunni e le alunne vengano accompagnati dai docenti e dagli operatori di sostegno a realizzare il loro progetto di vita come futuri adulti, titolari del diritto a un'abitazione, a un lavoro e a una rete di relazioni, grazie a una concreta collaborazione scuola-famiglia".

Il percorso di supervisione e formazione è rivolto a dirigenti, docenti ed operatori delle scuole (infanzia, primaria e secondaria), con l'obiettivo di incontrarsi a cadenza mensile e condividere tutti insieme la situazione degli alunni e delle alunne e decidere gli obiettivi da raggiungere e le strategie da adottare per la piena realizzazione di una completa autonomia.

"A scuola di Vita Indipendente" nel marzo scorso ha vinto il Premio nazionale "Inclusione 3.0" indetto dall'Università degli studi di Macerata.