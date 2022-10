Principio di incendio alla Cogne acciai speciali

Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è intervenuto nello stabilimento della Cogne acciai speciali, ad Aosta, per il rogo di un carrello elevatore alimentato a gasolio. Il principio dïincendio è stato prontamente domato dagli addetti antincendio interni. La squadra di vigili del fuoco intervenuta ha verificato, tramite lïimpiego di termocamera, la presenza di eventuali focolai residui e messo in sicurezza il mezzo. Non si registrano persone coinvolte. Le operazioni si sono concluse alle 16.15.