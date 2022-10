Lavevaz, non ancora chiusura definitiva del cerchio

"Abbiamo parlato un po' di tutto ma non abbiamo una chiusura definitiva del cerchio. Gli aspetti sono parecchi, ci sono quelli delle compartecipazioni, dei pesi nelle commissioni. Andiamo avanti nel lavoro". Così all'ANSA il presidente della Regione, Erik Lavevaz, al termine di una riunione tra le commissioni politiche di maggioranza per discutere della ricomposizione dell'esecutivo.

Riguardo alla riassegnazione delle deleghe, ha spiegato, "non abbiamo ancora definito, ma non c'è solo quello. C'è tutta l'organizzazione che sta attorno, le commissioni e tutto quanto.

Quindi probabilmente venerdì (dopo la riunione del Consiglio Valle, ndr) faremo il punto" per "fare qualche passaggio in più, anche in prospettiva di organizzazione e tutto quanto". Lavevaz ha confermato la volontà di mantenere la maggioranza a 18 consiglieri. Più in generale è stata "una riunione positiva, abbiamo fatto qualche passo avanti". L'incontro, nella sede dell'Union valdotaine, è durato poco più di un'ora.