Beni culturali, 4,3 milioni per completamento Maison Caravex

La Giunta regionale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di completamento dell'immobile "Maison Caravex" nel comune di Gignod. Il costo dell'intervento è stimato in circa 4,3 milioni di euro.

"Riavviamo un iter interrotto nel 2007, da quasi 15 anni, - spiega l'Assessore Carlo Marzi - per completare i lavori e rendere finalmente fruibile l'edificio. Con i passaggi successivi sarà possibile stralciare anche questo immobile dall'elenco delle opere incompiute, in modo che la nostra regione non compaia più nell'elenco-anagrafe delle opere incompiute tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili".

"La definitiva destinazione di Maison Caravex - aggiunge l'Assessore Jean-Pierre Guichardaz - consentirà di dare una risposta alla sempre più pressante esigenza della Soprintendenza ai beni e alle attività culturali della Regione di trovare spazi per il deposito e lo studio delle numerose opere d'arte possedute".