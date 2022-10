Alex Micheletto presidente del Cpel-Celva

Alex Micheletto, sindaco di Hone, è stato votato all'unanimità presidente del Cpel-Celva dall'assemblea degli enti locali. Era l'unico candidato.

Sostituisce Franco Manes, eletto lo scorso settembre alla Camera dei deputati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta.

La votazione dell'assemblea degli enti locali era stata rinviata lo scorso 4 ottobre, quando si era necessario concedere tempo per analizzare un parere legale che, sulla base del Testo unico delle società partecipate, esclude 35 eletti, membri di Unité con popolazione superiore a 15 mila abitanti (Grand Paradis, Mont Cervin, Monte Emilius) - quindi gli altri componenti del cda del Celva - e il sindaco di Aosta.

Micheletto ha dichiarato: “Non è giusto che metà dei sindaci non possano essere eletti, chiunque dei 74 eletti deve poter sedere al centro di questo tavolo. In questa ottica, nel momento in cui riusciremo a risolvere questo problema io rimetterò la delega sul tavolo”. Con l’elezione di Micheletto sono stati formalmente ricomposti anche il cda del Celva e il comitato esecutivo del Cpel. A Loredana Petey (sindaca di Aymavilles), Ronny Borbey (Charvensod), Wanda Chapellu (Verrayes) si è aggiunto Alex Brunod, primo cittadino di Ayas. Gli altri sindaci hanno in generale apprezzato la scelta di "continuità", a partire dal primo cittadino di Aosta, Gianni Nuti. “La scelta di puntare su Alex - ha detto Micheletto, proponendo il nome di Brunod all’assemblea - è stata dettata da diverse ragioni. Innanzitutto per un discorso di competenze e impegno sul campo. Ma soprattutto perché ci è parso che alcune problematiche che sono degli enti locali, in particolare quelle dei comuni testate di valle, necessitassero di più rappresentanza. E Ayas è uno dei comuni che più stanno vivendo il disagio di questi ultimi periodi”.