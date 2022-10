Precipita da un salto di roccia, escursionista trovato morto

Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato il corpo di un escursionista, probabilmente francese, trovato morto nella zona della Testa Grigia in valle di Gressoney (Aosta). La vittima è precipitata da un salto di roccia. L'allarme per mancato rientro era scattato sabato sera.

Nella notte sono state condotte ricerche con squadre a terra ma il corpo è stato individuato solo all'alba di domenica dopo un sorvolo in elicottero.