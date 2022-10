Fisi, candidato valdostano non entra in Consiglio federale

(ANSA) - AOSTA, 15 OTT - Se Flavio Roda è stato confermato alla guida della Federazione italiana sport invernali, al candidato espresso dalla Valle d'Aosta, Massimo Raffaelli, non è riuscito l'ingresso nel Consiglio federale.

All'assemblea elettiva di oggi della Fisi, presso l'HangarBicocca di Milano, Raffaelli (presidente dello Sc Aosta) tra i 'laici' ha raccolto 20.888 voti, pari al 26,49%, undicesimo della graduatoria e quarto tra i non eletti. Erano 23 i candidati, per sette posti disponibili, la cui assegnazione deve tenere conto delle 'quota rosa'. La Valle d'Aosta può contare su 8-9 mila voti, quindi Raffaelli ha ottenuto riscontri anche in altre regioni.

Gli eletti 'laici' sono Lorenzo Conci (63.889 voti; 81%); Stefano Longo; Pietro Marocco; Christian Haas, Bianca Zupi; Elisabetta Biavaschi; Francesco Bettoni. Come atleti Matteo Marsaglia (4.560; 87.86%) e Verena Stuffer (3.606; 69.48%), come tecnico Carlo Dal Pozzo (1.447; 49,69%). (ANSA).