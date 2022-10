Tumori, in Vda acquisto parrucche per pazienti oncologiche

"È in itinere una deliberazione per prevedere nei Livelli essenziali di assistenza-Lea aggiuntivi regionali, un intervento economico per favorire l'acquisto di parrucche da parte di pazienti oncologiche, considerato che la perdita di capelli rappresenta un importante elemento di fragilità per le donne che stanno affrontando la malattia e che incide soprattutto sugli aspetti interpersonali e relazionali".

Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, durante la tavola rotonda sul tema "Le criticità dell'assistenza infermieristica nell'era post-pandemica", organizzata in occasione della Giornata nazionale del tumore al seno metastatico, "Tale beneficio - ha aggiunto - sarà riconosciuto a tutte le assistite iscritte al Servizio sanitario regionale affette da alopecia conseguente al trattamento radioterapico o chemioterapico per patologia oncologica. Si stimano circa 60 le pazienti che, ogni anno, potrebbero farne richiesta. Si tratta di un atto importante e fortemente voluto che va nella direzione di intervenire in maniera concreta a sostegno delle pazienti che devono poter essere sostenute in un momento particolare della loro vita". Il provvedimento sarà portato all'attenzione della Giunta regionale per la sua approvazione in una delle sedute delle prossime settimane.