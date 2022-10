Tumori, filodiffusione in reparto oncologia ospedale Parini

Il Reparto di Oncologia dell'Ospedale Parini di Aosta ha un suo impianto di filodiffusione. Lo ha comunicato l'Usl sottolineando che l'impianto è attivo nel corridoio, nelle tre stanze dei pazienti del day hospital oncologico, nella sala prelievi e nella zona degli ambulatori al terzo piano.

"L'impianto è stato acquistato - si legge in una nota - grazie a una raccolta fondi della famiglia e dei colleghi di Anna Nicoletta, infermiera che ha prestato servizio per molti anni in Terapia Intensiva, deceduta all'età di 63 anni nella primavera del 2021".

"Da molto tempo volevamo dotare questo reparto della filodiffusione - spiega la dottoressa Marina Schena, direttrice della struttura di Oncologia ed Ematologia oncologica - perché, come dice Oliver Sacks (medico, scrittore e divulgatore scientifico), la musica è il più completo farmaco non chimico.

L'equipe infermieristica ha creato una playlist con musiche che possano soddisfare tutti i gusti e tutte le età: cantautori, gruppi storici, brani evergreen e colonne sonore famose".