Caro energia: Savt, alzare Isee per bonus a 25.000 euro

La misura adottata dalla Regione "non è sufficiente a dare tutte le risposte attese" e "di conseguenza si ritiene necessario individuare nella prossima manovra di bilancio ulteriori risorse economiche anche al fine di poter aumentare il numero delle famiglie che beneficeranno del bonus alzando il valore Isee almeno fino a 25.000 Euro, considerato che le famiglie valdostane spesso rischiano di non percepire dei bonus perché penalizzati da indicatori, in particolari immobiliari, che non rispecchiano la loro reale situazione socio-economica". Lo scrive, in una nota, il direttivo del savt riunitosi per analizzare le le conseguenze socio-economiche che può avere nei prossimi mesi la crisi energetica e il conseguente aumento delle bollette.

"La strada per affrontare una crisi economica che, per vari motivi, ci perseguita ormai da diversi anni - aggiunge il sindacato - non può essere quella di ricorrere in continuazione a nuovi bonus, siano essi regionali o statali. Riteniamo fondamentale che si trovino delle soluzioni strutturali che possano dare le risposte alle famiglie e alle imprese. In questo senso auspichiamo che il prima possibile possa essere trovata un'intesa sui costi dell'energia a livello internazionale. Allo stesso tempo, però, riteniamo che in Valle d'Aosta sia indispensabile utilizzare al meglio e appieno le prerogative e le risorse che derivano dal nostro Statuto speciale, in particolare in materia energetica. Fondamentale in questa direzione è anche completare il prima possibile l'iter legislativo in materia di comunità energetiche".