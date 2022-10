Carceri, 300 studenti a confronto con detenuti Brissogne

Forum tematici dedicati a studenti e detenuti per un confronto su legalità, bene comune e regole: sono state presentate nel carcere di Brissogne le iniziative inserite all'interno del Piano corresponsabilità educativa e legalità 2022-2023. Per l'occasione sono stati consegnati ai detenuti 300 libri dismessi dal Sistema bibliotecario valdostano. I forum interesseranno 300 studenti delle scuole superiori valdostane e si concluderanno il 26 maggio. "Il carcere fa parte della comunità valdostana - commenta l'assessore all'Istruzione Luciano Caveri - e portare le scuole qui non è voyeurismo: è l'incontro con un'umanità che deve essere rispettata, capita e deve poter crescere anche dal punto di vista culturale".

"Il nostro faro è l'articolo 27 della Costituzione, l'estinzione della pena serve per la restituzione sociale e per questo istruzione e cultura sono centrali", aggiunge la direttrice del carcere, Antonella Giordano.

"Queste azioni servono a sensibilizzare tutta la comunità per dare un'immagine diversa del carcere - conclude la sovrintendente agli studi Marina Fey - e non solo dobbiamo cercare di rieducare, nel senso di tirare fuori il meglio che c'è in tutti per valorizzarlo. Questi 300 libri sono il primo tassello perché ci permettono di riflettere in un'ottica di speranza e nella logica di recupero".