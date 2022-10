Camera: Manes, auspico attenzione a minoranze linguistiche

"Non ci sono state, seppur auspicato, interlocuzioni preventive con le forze politiche che hanno proposto i nomi. Il mio voto è un auspicio affinché, malgrado un contesto politico difficile, in questo governo ci possa essere la giusta attenzione alle realtà, come quella valdostana, delle minoranze linguistiche". Lo ha detto il deputato valdostano Franco Manes, al termine del voto per l'elezione del nuovo Presidente della Camera, comunicando che "in linea col gruppo Misto minoranze linguistiche e i colleghi della Svp" ha votato scheda bianca.