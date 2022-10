Accoltellamento in bar Aosta, sentenza attesa il 21 dicembre

E' attesa il prossimo 21 dicembre la sentenza del processo con giudizio immediato a carico di Stefano Corgnier, il 43enne imputato per tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti ad offenre con l'accusa di aver accoltellato un suo conoscente la notte tra il 30 e il 31 marzo scorsi all'interno del bar Crazy Fox di via Torre del Lebbroso, di cui è titolare.

Nell'udienza di stamane sono stati sentiti otto testimoni dell'accusa (pm Luca Ceccanti) e il medico legale Serena Curti, incaricata dalla procura di svolgere una consulenza (era emerso che il tipo di lesione - 'da punta', sul lato del collo - è compatibile con la lama del coltello a serramanico che i carabinieri avevano trovato nascosto in una cassetta dello scarico del bagno del locale e che le ferite riscontrate sul braccio del 43enne potrebbero essere state auto-inferte). Il 21 dicembre prossimo sarà la volta dei testimoni della parte civile (assistita dall'avvocato Corrado Bellora) e della difesa (avvocato Matteo Iotti); quindi seguirà la discussione davanti al tribunale collegiale presieduto da Eugenio Gramola. Secondo quanto ricostruito dopo i fatti dai carabinieri, Corgnier, che non risulta avere precedenti, aveva colpito alla gola l'avventore con un coltello durante "un'accesa discussione" nata "per ragioni private". (ANSA).