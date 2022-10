Trofeo 7 torri, edizione 2022 avrà staffetta non competitiva

Torna il Trofeo 7 Torri, la staffetta podistica fra le vie del centro storico di Aosta che quest'anno si sdoppia con una versione non competitiva.

La partenza è prevista domenica 23 ottobre alle 10,30 da piazza Chanoux. La gara è organizzata dal Comune di Aosta in collaborazione con il comitato regionale Fidal. Novità della 35/a edizione è la possibilità di partecipare anche se non si è tesserati per una società sportiva di atletica. "Basta trovare due compagni e iscriversi - spiegano dal Comune di Aosta - e possono partecipare i maggiorenni in possesso della visita medico sportiva agonistica". Le staffette della prova non competitiva partiranno in coda agli atleti della prova agonistica.

Chi vuole partecipare dovrà formalizzare la preiscrizione entro il 20 ottobre inviando una email con l'ordine di partenza dei componenti della squadra, nome e cognome di ogni singolo atleta, data di nascita, tessera Fidal e società di appartenenza all'indirizzo settetorri.aosta@gmail.com.