Nuova sede per il Marché Vert Noel in centro storico Aosta

Si articolerà in alcune piazze del centro storico l'edizione 2022 del Marché Vert Noël, il mercatino di Natale di Aosta in programma dal 19 novembre all'8 gennaio. Le sedi saranno trasformate in suggestivi villaggi alpini. In piazza Caveri saranno allestiti sette stand espositivi e piazza Giovanni XXIII ospiterà altri 20 chalet (14 singoli, due doppi per preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e due per attività di promozione). Infine, 11 stand espositivi troveranno spazio in piazza Roncas.

I visitatori potranno curiosare alla ricerca di idee regalo tra specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d'antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche, respirando la tradizionale aria di festa. Le produzioni artigianali esposte comprendono oggetti in legno, articoli di antiquariato, accessori di abbigliamento, addobbi natalizi, prodotti eno-gastronomici tipici valdostani, dolciumi e pasticceria.