Libri: ad Aosta torna Re-Book, mercatino dell'usato

Dal 19 al 22 ottobre il salone della Biblioteca "Ida Desandré" di Aosta ospiterà la quarta edizione di "Re-Book", il mercatino del libro usato. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Forrestgump. I visitatori potranno visionare ed eventualmente comprare i libri esposti attraverso una libera offerta a partire da tre euro per i libri per adulti e un euro per i libri per bambini, indipendentemente dal costo di copertina. Il 50% del ricavato andrà all'associazione per lo svolgimento degli adempimenti finalizzati a una buona riuscita dell'evento, l'altro 50% verrà utilizzato per acquistare testi e/o l'abbonamento a periodici suggeriti dalla Biblioteca "Desandré" che saranno poi donati gratuitamente al Comune.