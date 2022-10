Kairos, un fotolibro per sostenere l'associazione Viola

"Kairos" è il titolo del libro fotografico realizzato da Fabio Dibello e Denise Vacca per sostenere l'associazione Viola, che aiuta le donne con tumore al seno. Il volume sarà presentato il 13 ottobre alle 18 nel teatro della Cittadella dei Giovani di via Garibaldi, ad Aosta.

"Kairos ha un valore qualitativo in cui gli attimi non si susseguono regolarmente gli uni agli altri, ma ogni istante si impone come unico e irripetibile", spiegano gli autori. Il progetto di ricerca artistica si ispira ai testi pubblicati su Facebook dalla dottoressa Denise Vacca. Si tratta di brevi racconti che hanno come soggetto cure palliative, la terapia del dolore, il fine vita. Alla presentazione del libro parteciperanno i medici Marco Musi e Aurelio Viale.