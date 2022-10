Giornate Fai d'autunno, in Vda 'apre' il borgo di Derby

Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano, per l'undicesima edizione, le Giornate Fai d'Autunno, l'evento che il Fai-Fondo per l'ambiente italiano Ets dedica ogni anno, d'autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico. Sono oltre 700 le proposte in 350 città d'Italia, in tutte le regioni: tesori da scoprire, nascosti in luoghi poco conosciuti e solitamente inaccessibili.

In Valle d'Aosta si potrà visitare il borgo di Derby, a La Salle. La storia conosciuta della località inizia nel 1040 quando Umberto Biancamano, capostipite dei Savoia e signore del Valdigne, donò per due terzi al Capitolo della Cattedrale e per un terzo al Capitolo di Sant'Orso di Aosta la giurisdizione su questo territorio, oltre a beni mobili ed immobili di vario genere: il nome Delbia appare per la prima volta proprio in questo atto. Per alcuni studiosi si trattava del primo nucleo abitato della Valdigne. Si accederà al Castello giudiziario (XIV-XV secolo), alla Torre delle prigioni destinate ai detenuti in attesa di giudizio e alla cappella. Attualmente la struttura si presenta come edificio rurale ed è visitabile solo dall'esterno: secondo la tradizione, una galleria sotterranea condurrebbe al Castello notarile, dove si potranno ammirare in esclusiva lo splendido viret - scala a chiocciola di pietra verde - e la stanza del notaio Gaspard Vernaz, proprietario del castello nell'Ottocento, dove alcuni volumi autografati in francese riposano ancora sul tavolo. Sarà inoltre possibile partecipare alla Festa del pan ner a La Salle.