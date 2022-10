Caro energia: Sostegno a imprese, da Finaosta 8 milioni euro

Un nuovo prodotto finanziario per rispondere al caro energia: si chiama "Sostegno alle imprese" ed è un finanziamento ideato da Finaosta Spa per soddisfare i fabbisogni di investimenti e di liquidità delle imprese valdostane. La Finanziaria regionale ha messo a disposizione 8 milioni di euro. Il sostegno di affianca il Bonus entreprises Vda.

Il sostegno prevede un "finanziamento a tasso agevolato, garantito direttamente dal Mediocredito centrale o dai consorzi di garanzia dei fidi Alpifidi e Confidi Centro Nord, della durata massima di otto anni", spiegano da Finaosta.

"Per i finanziamenti necessari alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, la copertura della garanzia diretta può arrivare al 90% del totale".

Ogni impresa potrà ottenere un finanziamento tra i 30.000 e i 500.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate dal 20 ottobre ed entro il 15 novembre, direttamente a Finaosta o per il tramite di Alpifidi o Confidi Confidi Centro Nord. "La concessione del mutuo - proseguono dalla finanziaria regionale - è subordinata alla valutazione del merito creditizio dell'impresa da parte di Finaosta Spa e al rilascio delle garanzie da parte del Mediocredito Centrale o di un confidi".

"Per poter rimanere competitivi bisogna dare alle imprese la possibilità di affrontare l'aumento dei prezzi su materie prime e caro energia. Questo è il primo di una serie di prodotti che presenteremo nelle prossime settimane", spiega il presidente di Finaosta, Nicola Rosset.

"C'è un'azione politica di strategia che cerca di vederci impegnati per offrire la migliore risposta possibile - commenta l'assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy - mettendo in campo un'organizzazione migliore rispetto a un'emergenza che continua da molto e che in un primo momento ci ha visto dare risposte scollegate fra loro: siamo sempre più impegnati per costruire una risposta efficace insieme".