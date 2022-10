Turismo, verso istituzione Accompagnatore media montagna

"L'importanza degli operatori del turismo è di tutta evidenza, ma è necessario che alcune figure siano potenziate e/o riviste: in questa ottica, è ormai quasi a termine il testo di legge con il quale si prevede l'istituzione della nuova figura dell'Accompagnatore di media montagna, che sarà versatile e trasversale rispetto alle funzioni delle guide alpine e dei maestri di sci". E' quanto si legge nel Documento economico finanziario regionale (Defr) per il triennio 2023-2025, sottolineando che "la nuova figura professionale, fortemente richiesta dalla clientela interessata alla montagna ma non sufficientemente preparata ad ascese di tipo alpinistico, potrà operare anche oltre i confini nazionali, proponendo itinerari transfrontalieri, con conseguente potenziale ampliamento non solo delle opportunità lavorative dei nuovi professionisti ma anche dell'offerta turistica valdostana nel suo insieme".

"Il territorio oggetto di attività - si legge ancora - riguarderà la fascia di media montagna, porzione molto ampia del territorio valdostano e consentirà di sviluppare un'offerta lungo tutto l'arco dell'anno, in quanto non strettamente legata a particolari condizioni ambientali . Attraverso l'istituzione della nuova figura, che ben si integra con le altre professioni turistiche e della montagna, si fa pertanto un ulteriore passo verso una destagionalizzazione del turismo valdostano".

Restando in ambito sportivo nel Defr "si conferma la necessità, con i tempi e le modalità più adatte, di strutturare una realtà operativa che si occupi delle attività di supporto all'organizzazione dei grandi eventi sportivi: si provvederà, quindi, allo studio delle principali esperienze maturate presso altre regioni relativamente alla costituzione delle cosiddette 'Sport commissions', quali organismi operativi aventi funzioni di cabina di regia e di coordinamento dei grandi eventi nonché di supporto agli organizzatori nella gestione di dossier di candidatura e nelle attività trasversali, con particolare riguardo alla comunicazione, alle relazioni esterne e alla ricerca di sponsor".