Sanità, sfida prossimo triennio è ricostruzione sistema

"La sfida principale che l'assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali avrà il dovere di affrontare nel triennio 2023-2025 è quella di ricostruire il sistema sanitario regionale, messo alla prova da diverse criticità, quali, tra altre, l'importante taglio della spesa che si era reso necessario nel periodo della spending review, il posizionamento geografico in una zona di confine, nonché l'inadeguatezza dei modelli di organizzazione sanitaria tradizionali evidenziati dalla pandemia da Covid-19". E' quanto si legge nel Documento economico finanziario regionale (Defr) per il triennio 2023-2025, precisando che "tale inadeguatezza si è palesata ampiamente a livello internazionale, nazionale e regionale, ed è causa di una fuga degli operatori dai sistemi sanitari" che "non si vedono sufficientemente supportati dal punto di vista umano e valorizzati nel percorso di realizzazione professionale".

"Parallelamente - si legge ancora - per quanto riguarda la governance del sistema di welfare regionale si rende necessario riorganizzare il sistema dei servizi socio-assistenziali, mantenendo in capo all'assessorato la funzione di programmazione delle politiche sociali e demandando ad un soggetto terzo la gestione dei servizi.

Tali compiti non possono che essere affrontati con l'adozione di un piano strategico di programmazione. Nell'ottica di riorganizzazione dei servizi, nel 2023 verrà istituita la Cabina di regia che sarà composta dai rappresentanti regionali, degli enti locali, dell'azienda Usl e del terzo settore e avrà il compito di proporre un nuovo assetto organizzativo e gestionale dei servizi e degli interventi sociali, predisponendo uno studio di fattibilità per la costituzione di un ente gestore dei servizi in ambito sociale. Tale riorganizzazione si rende necessaria in relazione agli eventi (pandemia e conseguente crisi economica) che negli ultimi anni hanno inciso in modo impattante sui servizi sociali, rendendo evidenti le criticità di un sistema che necessita di modalità più efficaci per rispondere ai bisogni con tempestività".