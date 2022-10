Regione, Giunta approva il Defr per triennio 2023-2025

La Giunta regionale ha approvato il Documento Economico Finanziario Regionale (DEFR) per il triennio 2023-2025, che sarà sottoposto all'esame del Consiglio regionale. "Il quadro strategico delineato nel documento - si legge in una nota - si inserisce nella cornice di una ripartenza post-pandemica, continuando a porre nuove basi per lo sviluppo di una Valle d'Aosta autonoma, solidale, sostenibile e capace di cogliere le opportunità future".

"Il documento di programmazione finanziaria - spiega l'assessore regionale alle finanze, Carlo Marzi - per la prima volta quantifica, ove previsti, gli oneri finanziari che discendono dagli obiettivi, nell'intento di rispondere maggiormente all'assetto organizzativo suddiviso per Assessorati e Dipartimenti, inteso ad orientare l'attività amministrativa per priorità e risultati, coerentemente con i moderni modelli organizzativi già applicati e inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione". Secondo il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, "con il Defr si rafforza un approccio inteso a orientare l'attività amministrativa per priorità e risultati, coerente con i più moderni modelli organizzativi, oltre a costituire una possibile riposta a un'esigenza sentita sia dalla struttura amministrativa sia da parte dei cittadini e delle imprese".