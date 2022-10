Morta Teresa Charles, ex assessora all'Istruzione e cultura

E' morta a 76 anni, dopo una breve malattia, Teresa Charles, per trent'anni insegnante nelle scuole superiori della Regione Valle d'Aosta, consigliera regionale per due legislature con l'Uv (dal 1998 al 2008) e per tre anni (2003-2006) assessora all'Istruzione e cultura.

Dopo la pensione si era dedicata al giornalismo e alla letteratura. Ha svolto e pubblicato lavori di ricerca sulla Fiera di Sant'Orso e sulla famiglia di industriali Selve, attivi a Donnas, suo paese natale, a partire dalla fine dell'ottocento.

E' stata, tra l'altro, autrice di diversi volumi sulla Valle d'Aosta. Negli ultimi anni il suo interesse era maggiormente rivolto alla dimensione spirituale e sociale e al mondo della natura: si era dedicata alla creazione e alla cura del sito di Rochesainte, un santuario naturale a cielo aperto nel borgo di Donnas. Ha collaborato con la Caritas di Pont-Saint-Martin e si interessava di erboristeria attraverso lo studio e la raccolta di erbe officinali secondo la tradizione valdostana. I funerali si svolgeranno sabato 15 ottobre alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di Donnas.