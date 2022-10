Casinò, uno studio per delineare futura governance

"Uno studio finalizzato ad individuare, in un'ottica di efficienza dell'azione e organizzazione amministrativa della Regione, la governance della società Casinò spa successivamente alla chiusura della procedura di concordato, prevista per il 31 dicembre 2024, tenendo conto dei vincoli pubblicistici derivanti dal disciplinare che regolamenta i rapporti tra società e regione approvato dal Consiglio regionale". E' uno dei 36 obiettivi strategici previsti dal Documento economico finanziario regionale (Defr) per il triennio 2023-2025, approvato dalla Giunta regionale, che indica le priorità su cui dovrà concentrarsi l'attività di tutta l'Amministrazione. Per la redazione dello studio è prevista una spesa di 139.000 euro.

Un altro obiettivo prevede l'attivazione di un tavolo di confronto con le società partecipate autostradali "finalizzato ad approfondire la tematica della modernizzazione dei tunnel del Monte Bianco e del Gran San Bernardo", nonché "a ripensare alle strategie di gestione del sistema autostradale e alle ricadute sui fruitori dei servizi".