Caro energia, rifinanziati aiuti a famiglie e imprese

La Giunta regionale ha approvato un disegno di legge riguardante il terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. E' previsto, tra l'altro, il rifinanziamento dei contributi straordinari alle famiglie (Bonus Social Vda) e a sostegno degli investimenti (Bonus entreprises Vda) per il contenimento dell'incremento dei costi energetici. Il testo sarà ora sottoposto all'esame del Consiglio Valle.

In particolare - si legge in una nota - la disponibilità finanziaria della misura riguardante il sostegno dei costi energetici delle famiglie sarà incrementata di 4 milioni di euro (in aggiunta agli attuali 4 milioni) e ulteriori 4 milioni di euro saranno impiegati per rifinanziare i contributi straordinari agli investimenti delle imprese che attualmente possono contare su 8 milioni di euro.

Il disegno di legge prevede anche un nuovo contributo una tantum a fondo perduto per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico (3 milioni di euro) e un contributo straordinario per fronteggiare la demonticazione anticipata dei capi dagli alpeggi (200 mila euro). Vengono anche stanziati 610 mila euro per i servizi di assistenza e di supporto per l'attuazione degli interventi regionali e degli enti locali del Pnrr e del Pnc e ulteriori 600 mila euro per la concessione di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione.