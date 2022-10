Aosta, inaugurata la nuova piazza Cavagnet

"Amministrazione, scuole e cittadini hanno lavorato insieme per riappropriarsi di uno spazio". Lo ha detto l'assessore ad Ambiente e mobilità del Comune di Aosta, Loris Sartore, in occasione dell'inaugurazione della piazza di via Cavagnet, al quartiere Cogne.

La piazza si trova davanti alle scuole Lexert: è stata progettata dai bambini di due classi delle elementari e realizzata dai ragazzi del liceo artistico di Aosta. "Come tutti i sentimenti di comunità i ragazzi più grandi hanno custodito la narrazione che ragazzi più piccoli hanno voluto costruire e progettare", dice l'assessore all'istruzione Samuele Tedesco.

L'obiettivo del Comune era creare una zona più sicura e dare vita a un'area strategicamente importante.