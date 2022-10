Aosta, 5,2 milioni per trasformazione area Puchoz in parco

E' stimato in 5,2 milioni di euro il costo per trasformare l'area dello stadio Puchoz in un parco urbano. La Giunta comunale di Aosta ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) relativo all'intervento di riqualificazione dell'area. Predisposto da un'Unità di Progetto appositamente costituita, il documento "rappresenta la base di partenza - si legge in una nota - per poter affidare un incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica al fine di poter proseguire nell'opera". Per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica si stima una spesa di circa 66.000 euro.