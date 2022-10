Aggiustare oggetti rotti, il 14 ottobre torna Restart party

Aggiustare oggetti rotti per evitare che diventino rifiuti, magari ingombranti, difficili e costosi da smaltire: è l'obiettivo del Restart Party promosso da Legambiente, che si svolgerà il 14 ottobre (dalle 16 alle 18) nell'Orto di Sant'Orso. "Vogliamo sviluppare la cultura della riparazione e dare una seconda possibilità agli oggetti di uso comune, non solo rimettendoli in funzione, ma anche insegnando a farlo a casa. Allungare la vita delle cose a cui siamo affezionati e impattare meno sull'ambiente, risparmiando anche del denaro è una scelta virtuosa e anche una soddisfazione Il passo più difficile è trovare il coraggio di provarci ed è per questo che mettiamo a disposizione le nostre capacità: per aiutare le persone a riprendere il controllo dei propri oggetti, in particolare quelli tecnologici". spiega Sarah Burgay, organizzatrice dell'evento. Ad ospitare il Restart Party è l'Associazione Biologica e Biodinamica. "Chi ha un oggetto rotto o malfunzionante può portarlo con se e provare a ripararlo insieme a noi. E chi ama smontare e trafficare può venire a darci una mano" è l'invito rivolto alla cittadinanza.